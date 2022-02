È stata trovata morta Sara Lemlem, la 40enne scomparsa lo scorso 4 dicembre da Vigevano Sara LemLem Ahmed, la donna di 40 anni data per scomparsa dopo una lite con il fidanzato, è stata trovata morta all’interno di una palazzina abbandonata a Vigevano.

Sara LemLem Ahmed, la donna di 40 anni data per scomparsa dopo una lite con il fidanzato, è stata trovata morta all'interno di una palazzina abbandonata a Vigevano. Non si avevano sue notizie dallo scorso 4 dicembre quando, dopo la lite, si era allontanata da casa a piedi senza il suo cellulare. Al momento, secondo le prime informazioni trapelate, gli inquirenti ragionano sull'ipotesi di reato di omicidio ma non è esclusa la pista che porta al suicidio. Sul suo cadavere verrà disposta l'autopsia.

Notizia in aggiornamento.