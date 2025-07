Esce per una passeggiata con il cane e scompare: 69enne ritrovato senza vita nel fiume Brembo dopo 3 giorni

Foto di repertorio

È stato ritrovato senza vita, nel fiume Brembo, Giulio Bonvicini. Il 69enne di Lallio (in provincia di Bergamo) risultava scomparso da lunedì scorso, 7 luglio, quando era uscito di casa per portare il cane a passeggio nella zona del parco Callioni, alla Roncola di Treviolo. Il suo corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, incastrato tra alcuni massi nelle chiuse del fiume a Filago. Al momento non sono chiare le circostanze del decesso. Non è escluso che possa essere rimasto vittima di un incidente a causa del nubifragio che si è abbattuto in quell'area nelle ore corrispondenti alla sua scomparsa.

Stando a quanto ricostruito finora, Bonvicini era uscito di casa intorno alle 16 del 7 luglio insieme al suo cane per andare a fare una passeggiata. Poco dopo, una ragazza di passaggio aveva trovato il Rottweiler del 69enne nei pressi della riva del fiume Brembo alla Roncola di Treviolo. Pensando che fosse stato abbandonato, la giovane lo aveva portato al canile di Levate.

Il mattino seguente, martedì 8 luglio, la moglie di Bonvicini si è presentata dai carabinieri per denunciare la sua scomparsa. La donna aveva spiegato di non essersi rivolta a loro prima perché pensava che il marito si fosse fermato insieme agli amici in un bar per festeggiare il suo compleanno e che si fosse trattenuto proprio per sfuggire al nubifragio.

Le ricerche dei vigili del fuoco e della protezione civile si sono concentrate nell'area attorno alla Roncola, dove era stata trovata l'auto di Bonvicini insieme ad alcuni oggetti personali. Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio del 10 luglio, in un punto impervio della sponda del Brembo. Il corpo ormai senza vita di Bonvicini è stato trovato incastrato tra alcuni massi nelle chiuse del fiume, al confine tra i comuni di Osio Sopra e Filago.