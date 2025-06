video suggerito

Ritrovato morto in riva all’Adda Silvio Benvegnù: l’uomo era scomparso una settimana fa da Bernareggio L’85enne era scomparso lo scorso venerdì da Bernareggio, dove abitava con la moglie e il figlio. Il corpo è stato trovato ieri sera in mezzo agli arbusti sulla riva del fiume Adda, nel tratto che attraversa il vicino comune di Paderno. Restano da chiarire i motivi del suo allontanamento. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

É stato trovato morto Silvio Benvegnù, l'85enne che risultava scomparso dallo scorso venerdì da Bernareggio, in provincia di Monza. Il corpo è stato ritrovato ieri sera nel vicino comune di Paderno, in mezzo agli arbusti in riva al fiume Adda. Non è ancora chiaro per quale motivo il pensionato avesse deciso di allontanarsi da casa. Le telecamere lo avevano ripreso proprio mentre da Bernareggio si dirigeva verso i paesi vicini: prima Verderio e poi Paderno.

Le ricerche sono cominciate circa una settimana fa, sabato 21 giugno. L'uomo era stato visto per l'ultima volta la mattina del giorno prima, venerdì 20 giugno, al supermercato Conad di via Roma a Bernareggio, dove abitava insieme alla moglie e al figlio. Subito dopo la denuncia di scomparsa, si erano attivati i soccorsi, coordinati dai vigili del fuoco di Monza che avevano messo in campo squadre specializzate: le unità cinofile, il nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso), i tecnici del Sapr (Sistemi Aeromobili Pilotaggio da Remoto) e un elicottero del reparto volo. Le ricerche, a cui hanno contribuito anche i carabinieri, la polizia Locale e la protezione civile, sono proseguite fino al ritrovamento del corpo ieri sera.

Sul posto sono intervenuti, come da prassi, i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.