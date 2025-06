video suggerito

Ragazzo di 16 anni si tuffa nel fiume Adda e non riemerge: ritrovato senza vita 4 chilometri più a valle Un 16enne è deceduto nel pomeriggio del 12 giugno nel fiume Adda. Il ragazzo si sarebbe tuffato nei pressi di Cornate d'Adda ed è stato ritrovato 4 chilometri più a valle, ormai senza vita. Il magistrato di turno in Procura ha disposto l'autopsia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Il corpo senza vita di un 16enne è stato recuperato nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 giugno, nei pressi della Chiesa della Concesa sulla Martesana nel territorio comunale di Trezzo sull'Adda (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a quanto ricostruito, il ragazzo si era tuffato nel fiume Adda e non era più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco lo hanno recuperato a circa 4 chilometri di distanza dal punto in cui era stato dato l'allarme.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 del 12 giugno. Il 16enne, residente a Cornate d'Adda e originario del Sudan, aveva deciso di fare un tuffo nel fiume per rinfrescarsi, ma non sarebbe più riemerso. Subito è stato lanciato l'allarme e si sono attivati i sommozzatori dei nucleo del Comando dei vigili del fuoco di Milano. Le ricerche si sono concluse 4 chilometri più a valle, nei pressi della Chiesa della Concesa sulla Martesana, con il ritrovamento del corpo ormai senza vita del giovane. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sulla salma per accertare le cause del decesso.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno portato avanti le ricerche a Trezzo sull'Adda di una donna di 62 anni per la quale il marito intorno alle 8 di mattina aveva denunciato la scomparsa. Alcune telecamere avrebbero ripreso la donna intorno alle 5 gettarsi nelle acque dell'Adda, per questo motivo i sommozzatori e i nuclei Sapr e Tas provenienti dai comandi di Milano e Bergamo stanno scandagliando il canale Martesana anche se finora senza successo. Se le operazioni non si concluderanno questa sera, riprenderanno domani mattina.