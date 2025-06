video suggerito

Operaio di 40 anni annega nell'Adda: il corpo rinvenuto dopo ore di ricerche Si era immerso nella zona di Vaprio con degli amici in cerca di ristoro dal grande caldo nel primo pomeriggio.

A cura di Redazione Milano

Un uomo di quarant'anni è morto oggi nelle acque del fiume Adda. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi – sabato 28 maggio – quando si è gettato nelle acque del fiume in cerca di ristoro dal grande caldo. Immersosi sulla sponda del fiume tra Vaprio e Canonica, in provincia di Milano, è stato trascinato via dalla corrente mentre con un gruppo di amici raggiungeva una vecchia piattaforma di cemento.

La vittima è un operaio di nazionalità romena, che si trovava a Vaprio ospite di amici per svolgere dei lavori nella zona. Le persone che si trovavano con lui hanno dato subito l'allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi, dopo che avevano tentato di salvarlo tuffandosi.

Coinvolti nei soccorsi i sommozzatori dei vigili del fuoco di Treviglio e i nuclei del Saf di Milano, Dalmine e Gorgonzola. Per cercare il 40enne si è alzato in volo anche un elicottero che ha sorvolato il letto del fiume. Il corpo dell'uomo è stato recuperato nel tratto di fiume tra Trezzo e Vaprio d'Adda. I soccorritori non hanno0 potuto fare altro che constarne il decesso.