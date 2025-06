video suggerito

"Barcolla e cade nel Ticino": 30enne muore annegato, il racconto dei testimoni e le indagini dei carabinieri È stato recuperato il corpo senza vita di un uomo, annegato nelle acque del fiume Ticino, in una località non distante da Milano. I testimoni hanno riferito di averlo visto barcollare prima di cadere nelle acque del fiume. Sul caso stanno indagano i carabinieri.

A cura di Giulia Ghirardi

Foto di repertorio

Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno, è stato recuperato il corpo privo di vita di un uomo, annegato nelle acque del fiume Ticino, in una località non distante dal comune di Turbigo, un comune di 7 mila abitanti della città metropolitana di Milano situato lungo il Naviglio Grande.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 16:29 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di San Donato Milanese e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento e il racconto di alcuni passanti, l'uomo – di età apparentemente intorno ai 30 anni – avrebbe barcollato per poi cadere nel fiume. A quel punto, secondo i testimoni, l'uomo avrebbe cercato di nuotare per raggiungere la sponda, ma purtroppo senza successo. Trascinato via dalla corrente, è stato poi riportato a riva da un uomo che si trovava nei paraggi che avrebbe tentato un massaggio cardiaco, ma, anche questa volta, senza successo.

Al momento, i militari che sono intervenuti stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare la responsabilità di eventuali terzi coinvolti.