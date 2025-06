video suggerito

Trovato morto in un laghetto Adriano Grassi, il pensionato disperso da ieri a Rogno: era andato a pescare Grassi, pensionato di Bollate (Milano), è uscito ieri mattina all'alba per andare a pescare ma non è mai più tornato. Le ricerche si sono attivate dopo che la moglie ne ha denunciato la scomparsa. Questa mattina il suo corpo è stato trovato nel laghetto di Rogno, in provincia di Bergamo.

É stato trovato morto il pensionato che da ieri mattina risultava disperso nei pressi di Rogno, in provincia di Bergamo. I soccorritori lo stavano cercando da ieri pomeriggio dopo che la moglie, non vedendolo rientrare da un'uscita per andare a pescare, ne ha denunciato la scomparsa. Il corpo è stato trovato in un laghetto tra Rogno e Costa Volpino, vicino al quale era stata vista la sua auto parcheggiata. La macchina era chiusa e al suo interno c'era una borsa con i pesci pescati la mattina della scomparsa.

L'uomo si chiama Adriano Grassi ed era un pensionato di Bollate, in provincia di Milano. Al momento della scomparsa si trovava in vacanza a Fonteno, nella Bergamasca, dove era solito trascorrere alcuni mesi in compagnia della moglie. All'alba di ieri, mercoledì 11 giugno, era uscito di casa per andare a pescare ma senza dire precisamente alla compagna dove sarebbe andato. Dopo qualche ora, non vedendolo rientrare, la donna si è allarmata e ha allertato le forze dell'ordine.

Si è quindi attivata la macchina dei soccorsi, che attraverso le telecamere di sorveglianza presenti sulle strade ha ricostruito i movimenti di Grassi: dopo essere partita da Fonteno, la Opel Crossland del pensionato è passata da Piangaiano, diretta verso Lovere. La supposizione era quindi che da Lovere l'anziano si fosse diretto a Rogno, dove c'è un laghetto artificiale. Lì è stata trovata parcheggiata la sua auto.

I vigili del fuoco hanno perlustrato la zona con l'aiuto degli esperti del nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso), le unità Sfa (Soccorritori Fluviali Alluvionali), i sommozzatori e l'elicottero Drago per la perlustrazione del territorio dall'alto. Le ricerche sono proseguite fino al ritrovamento del corpo nel laghetto, avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 12 giugno.