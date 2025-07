Esce da casa con il cane e non ritorna più: si cerca un 69enne scomparso da tre giorni

Non si hanno più notizie di un uomo di 69 anni, originario di Lallio (Bergamo). L’uomo, tre giorni fa, sarebbe uscito da casa sua per andare a fare un giro con il suo cane, un rottweiler.

Non si hanno più notizie di un uomo di 69 anni, originario di Lallio, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'uomo, stando alle notizie finora riportate, sarebbe uscito da casa sua per andare a fare un giro con il suo cane, un rottweiler. Un'azione che compiva abitualmente. Purtroppo però non ha fatto più ritorno. È stato quindi lanciato l'allarme per trovarlo.

A sporgere denunciata è stata la moglie. Si è recata dalle forze dell'ordine nella mattinata di martedì 8 luglio considerato che lunedì sera non è rientrato. È possibile, stando a quanto riportato dal giornale BergamoNews, che sia finito nel Brembo. Potrebbe essere rimasto vittima di un incidente. Il suo cane è stato ritrovato invece nel pomeriggio di lunedì 7 luglio da una ragazza. L'animale è stato portato in un canile, che si trova a Levate (Bergamo).

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che stanno operando nella zona della Roncola di Treviolo. In quella zona, infatti, è stata ritrovata l'automobile dell'uomo. A svolgere le ricerche ci sono sia la protezione civile che i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno fatto decollare un elicottero per perlustrare il corso e le sponde del Brembo. Al momento della scomparsa, indossava pantaloncini di jeans, una canotta, un marsupio nero e occhiali da vista. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti.