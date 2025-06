video suggerito

Esce di casa a Bresso e non rientra: 34enne ritrovato sulla panchina di un parco due giorni dopo La famiglia di un 34enne aveva lanciato un appello lo scorso 13 giugno dicendo che era uscito di casa a Bresso (Milano) senza rientrare per la notte. Il giovane è stato ritrovato in buone condizioni la mattina del 15 giugno su una panchina di un parco. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

165 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

È stato ritrovato in buone condizioni di salute il 34enne che risultava scomparso dallo scorso venerdì 13 giugno, quando si era allontanato dalla casa dove vive con la sua famiglia a Bresso (nella Città Metropolitana di Milano). I parenti avevano lanciato l'allarme anche via social, affidando i propri appelli anche all'associazione Penelope, dicendo che il 34enne avrebbe potuto essere in difficoltà per via dei suoi problemi di salute. La polizia locale lo ha ritrovato nella mattinata di oggi, domenica 15 giugno, seduto su una panchina appartata di un parco.

A notare il 34enne è stata una pattuglia di agenti del nucleo della polizia locale a cavallo. La panchina sulla quale stava riposando, infatti, era in una zona appartata del parco di Bresso e pertanto difficilmente raggiungibile dalle auto. Il 34enne è stato trovato in un buono stato di salute e gli agenti hanno subito avvisato la sua famiglia affinché potesse raggiungerlo.

I parenti del giovane erano preoccupati. Il 34enne si era allontanato da casa venerdì 13 giugno e non aveva più fatto ritorno. Il giovane ha alcuni problemi di salute e prima d'ora non aveva mai trascorso un'intera giornata e una notte fuori casa da solo. Per questo motivo erano stati lanciati e condivisi numerosi appelli, soprattutto sui social. La ricerca è terminata dopo meno di 48 ore, nella mattinata del 15 giugno, e i parenti del 34enne hanno ringraziato tutti coloro che hanno condiviso i vari post: "La vostra solidarietà ha fatto davvero la differenza".