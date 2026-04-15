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Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio Locatelli

Il 27enne Fabio Locatelli risulta scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) dallo scorso 10 aprile. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarlo con l’aiuto dell’Associazione Penelope della Lombardia.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Fabio Locatelli
Fabio Locatelli

Si chiama Fabio Locatelli il ragazzo di 27 anni che risulta scomparso dallo scorso 10 aprile da Mezzago, un piccolo comune in provincia di Monza e Brianza. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto del ragazzo: ha i capelli castani e gli occhi marroni. È alto all'incirca un metro e ottantadue.

I suoi familiari sono preoccupati perché, al momento della scomparsa, il ragazzo non aveva con sé il cellulare, soldi e documenti. "Potrebbe essere in difficoltà", scrivono sui social. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque lo veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.

Dalla scomparsa di Fabio alle indagini

Il 27enne risulta essere scomparso ormai da quasi una settimana: non si hanno più notizie di lui dallo scorso 17 aprile quando "è uscito di casa a piedi", in via Alessandro Volta, senza i propri effetti personali, ha scritto la famiglia su Facebook tramite l'Associazione. Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava una tuta nera e un paio di scarpe nere con la suola bianca.

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Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha nessuna certezza. Le operazioni, coordinate attraverso un Posto di Comando Avanzato, si starebbero concentrando nelle aree limitrofe all'abitazione del giovane, con particolare attenzione alla zona del fiume Adda, ritenuta uno dei punti più sensibili dell'intervento.

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