Ragazza di 15 anni scomparsa nel Milanese: si cerca Giorgia

Giorgia Livraga

Si chiama Giorgia Livraga, 15 anni, la ragazza che risulta scomparsa da ieri, lunedì 30 marzo, da via IV Novembre a Grezzago, un piccolo comune in provincia di Milano. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l'Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto della ragazza: ha i capelli biondi ed è alta all'incirca un metro e sessanta centimetri.

I suoi familiari sono preoccupati anche perché la ragazza "è minorenne e potrebbe essere in difficoltà". Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque la veda a contattare le forze dell'ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l'associazione.

La scomparsa di Giorgia

Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, la 15enne risulterebbe essere scomparsa da più di ventiquattr'ore: non si avrebbero, infatti, più sue notizie da ieri, momento in cui la ragazza avrebbe smesso di rispondere al cellulare ai genitori e non avrebbe fatto ritorno alla propria abitazione. Secondo quanto riportato, al momento della sparizione la giovane indossava una felpa nera, un paio di jeans, delle scarpe nere e una borsetta nera.

Al momento, le ricerche sono coordinate dalle forze dell'ordine, mentre la comunità locale si è mobilitata condividendo l'appello della famiglia sui social. Non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ma al momento non si ha nessuna certezza.