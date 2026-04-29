Trovata morta in un prato a Cecima, sotto sequestro la casa del 23enne che ospitava Elisa Giugno

Elisa Giugno è stata trovata morta in un prato tra le colline di Cecima (Pavia). Per fare chiarezza sulla morte, gli investigatori hanno ispezionato e posto sotto sequestro la casa del 23enne dove pare che la giovane fosse ospite prima del decesso.

Il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Elisa Giugno

Elisa Giugno era ospite nella casa di un ragazzo di 23 anni a Serra del Monte, frazione di Cecima, i giorni prima del decesso. Sono questi gli ultimi elementi emersi dalle indagini sulla morte della 22enne di Voghera (Pavia) scomparsa da cinque giorni, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina, mercoledì 29 aprile, in un prato che si trova a un paio di chilometri dall'abitazione del giovane. Per questo motivo, come appreso da Fanpage.it, gli investigatori hanno ispezionato e quindi posto sotto sequestro la casa del 23enne che è stato ascoltato in qualità di testimone.

Le indagini

A lanciare l'allarme è stato un passante che ha riferito di aver notato il corpo di una ragazza affiorare dall'erba in fondo a una scarpata di circa 80 metri. I carabinieri sono giunti sul posto poco dopo le 10:00 di ieri mattina insieme ai soccorritori del 118 e al medico legale che, dopo aver constatato il decesso della giovane, hanno avviato gli accertamenti necessari per risalire alla sua identità.

Il cadavere è stato identificato in quello di Elisa Giugno, la 22enne di cui era stata denunciata la scomparsa qualche giorno prima dai parenti che avevano riferito di averla vista per l'ultima volta mercoledì 22 aprile. Inoltre, sul corpo della giovane sarebbero stati rinvenuti dei segni che hanno portato gli investigatori a ipotizzare che Giugno abbia subito un'aggressione. Nonostante questo, gli inquirenti non escludono che possano essere dovuti a una caduta. Per avere conferma di ciò si dovrà, però, attendere l'esito dell'autopsia che non è ancora stata disposta, ma che si svolgerà verosimilmente nei prossimi giorni.

Nel frattempo, i militari – coordinati dalla magistrata di turno, Valentina Terrile – hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando a quanto riferito a Fanpage.it, i militari hanno già ispezionato e posto sotto sequestro la casa dell'amico della ragazza, in località Serra del Monte, dove sembra che la 22enne fosse ospite prima del decesso. L'obiettivo è ricostruire i movimenti della giovane prima della scomparsa.

Infine, gli investigatori starebbero valutando anche la testimonianza di una donna della zona che ha riferito di aver visto un uomo vicino al punto dove è stato trovato il corpo di Elisa Giugno sabato scorso, il 25 aprile.