Chi era Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Cecima nel Pavese: l’ipotesi dell’aggressione

Elisa Giugno è la 22enne di Voghera (Pavia) che è stata trovata senza vita in un prato tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. Gli inquirenti hanno ipotizzato un’aggressione dopo che il medico legale ha rinvenuto dei segni sul corpo della ragazza.

La scientifica sul luogo del ritrovamento del corpo della 22enne

Si chiamava Elisa Giugno la ragazza di 22 anni residente a Voghera, comune in provincia di Pavia, che è stata trovata senza vita questa mattina, martedì 28 aprile, in fondo a una scarpata di circa 80 metri tra le colline di Cecima, in Oltrepò Pavese. I genitori della 22enne ne avevano denunciato la scomparsa tre giorni fa. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista: dall'omicidio al gesto estremo, senza escludere la possibilità di un improvviso malore.

Dal ritrovamento del corpo alle indagini

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il corpo di Giugno è stato rinvenuto intorno alle 10:00 di questa mattina lungo la strada che da Cecima porta verso la frazione Serra del Monte. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto il corpo affiorare dall'erba in fondo a una scarpata di circa 80 metri.

Una volta giunti sul luogo del ritrovamento, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Insieme a loro il medico legale, intervenuto sul posto con i carabinieri, avrebbe poi rinvenuto dei segni sul corpo della ragazza. Dettaglio che ha portato gli inquirenti a ipotizzare che Giugno abbia subito un'aggressione. Nel frattempo, i militari – coordinati dalla magistrata di turno, Valentina Terrile – hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando a quanto riferito, avrebbero già perquisito la casa di un amico della ragazza, in località Serra del Monte.

Tuttavia, rimangono aperte tutte le ipotesi: i segni, infatti, potrebbero essere frutto anche di una caduta accidentale, magari dovuta a un malore, ma anche di un gesto estremo. In base agli elementi raccolti fino a questo momento, comunque, è probabile che il decesso della 22enne risalga anche a due giorni fa.