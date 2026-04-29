Elisa Giugno trovata morta a Cecima, l’amico: “È stata con me una settimana, poi all’improvviso se n’è andata”

È stato interrogato come persona informata sui fatti l’amico di Elisa Giugno, la 22enne trovata morta a Cecima (Pavia) il 28 aprile. Il 23enne ha detto che la ragazza è stata ospite a casa sua una settimana, ma che poi se ne sarebbe andata senza dare una spiegazione.

Elisa Giugno

"Elisa è stata a casa mia per una settimana. Poi venerdì mattina all'improvviso se n'è andata senza dare una spiegazione precisa. È uscita di casa e non l'ho più vista". Questa è una parte delle dichiarazioni rilasciate ai carabinieri dal 23enne amico di Elisa Giugno nell'interrogatorio come persona informata sui fatti. La ragazza, di 22 anni e residente a Voghera (in provincia di Pavia), è stata trovata senza vita ieri mattina, martedì 28 aprile, tra l'erba alta a Cecima. Poco lontano, nella frazione di Serra del Monte, c'è proprio l'abitazione del 23enne, ora posta sotto sequestro insieme anche alla sua auto. Il giovane non è indagato, ma al momento gli investigatori non possono escludere alcuna ipotesi.

Intorno alle 10 del 28 aprile un passante ha chiamato i soccorsi segnalando la presenza di una persona tra l'erba alta lungo la strada che collega Cecima a Serra del Monte. Nel giro di poche ore, i carabinieri del reparto Operativo di Pavia, assistiti dai colleghi della Scientifica e del medico legale, hanno identificato la vittima in Elisa Giugno. La sua scomparsa era stata denunciata giovedì 23 aprile.

I carabinieri hanno iniziato subito a sentire diverse persone, per la maggior parte residenti proprio a Serra del Monte. Tra queste c'è anche l'amico di Giugno, un ragazzo di 23 anni. Il giovane, sentito come persona informata sui fatti e non indagato, ha spiegato che nell'ultima settimana la 22enne era stata da lui ma che venerdì mattina, quindi un giorno dopo la denuncia di scomparsa, se ne era andata "all'improvviso senza dare una spiegazione precisa. È uscita di casa e non l'ho più vista". Il 23enne ha negato che tra loro ci sia stato un litigio e si è detto "distrutto" per la "notizia della sua scomparsa, era una mia cara amica".

Leggi anche Trovata morta in un prato a Cecima, sotto sequestro la casa del 23enne che ospitava Elisa Giugno

L'abitazione e l'auto del 23enne sono state poste sotto sequestro. Nei prossimi giorni verranno effettuati sopralluoghi da parte degli specialisti del reparto scientifico. Intanto, l'autopsia sulla salma della 22enne non è stata ancora eseguita e, anzi, potrebbe slittare alla prossima settimana per via del ponte del Primo Maggio. Stando a quanto emerso finora, sul corpo della ragazza non sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza, ma solo piccole ecchimosi.