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Ancora nessuna notizia di Tiziano, il pensionato scomparso ad Abbadia: ricerche in corso

Da ieri, giovedì 30 aprile, è sparito nel nulla il pensionato 67enne Tiziano R. L’uomo è uscito con il suo gallo domestico dalla sua casa ad Abbadia e non è più rientrato.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Dalla giornata di ieri, giovedì 30 aprile, non si hanno notizie di Tiziano R. L'uomo, un pensionato di 67 anni, è sparito nel nulla. Stando alle prime informazioni, sarebbe uscito dalla propria abitazione – che si trova ad Abbadia Lariana, comune in provincia di Lecco, dove è residente – con il suo gallo addomesticato perché doveva andare al proprio orto. Sarebbe dovuto rientrare per l'ora di pranzo.

Non vedendo arrivare, non riuscendo a rintracciarlo telefonicamente e non trovandolo nell'orto a differenza del gallo, i familiari hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine. Da ieri, diverse squadre dei vigili del fuoco insieme al corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, sono attive nelle ricerche del 67enne. Sono infatti attive sia le squadre a terra del nucleo speleo alpino fluviale che della topografia applicata al soccorso. Presenti le unità cinofile specializzate e sono stati attivati droni, che sono dotati di strumentazione tecnologica avanzata.

È attivo anche il personale specializzato per la localizzazione di segnali telefonici, che sta usando sistemi IMSI catcher e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che invece è impegnato nella ricognizione dall'alto. Sul posto ci sono anche gli operatori del comando avanzato, che coordinano le ricerche.

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Tiziano R. è alto 1,75 metri, è calvo e ha una mano destra visibilmente gonfia. Quando è sparito, indossava pantaloni mimetici, una felpa scura e scarponcini da montagna. Chiunque dovesse avere informazioni utili può contattare il 112, il numero 377 1570608 oppure la caserma dei carabinieri di Mandello del Lario allo 0341 731103.

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