Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni fa

Il corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a Mezzago (Monza e Brianza).

È stato ritrovato morto il ragazzo scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) il 10 aprile scorso, Fabio Locatelli, 27 anni. Come confermato a Fanpage.it il corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile. Ancora non si conoscono i dettagli né la circostanza del decesso.

I suoi familiari, quando hanno lanciato l'allarme e sporto denuncia, il 10 aprile scorso, erano molto preoccupati perché il giovane al momento della scomparsa pare non avesse con sé né cellulare né soldi né documenti. "Potrebbe essere in difficoltà", avevano scritto sui social. La notizia della scomparsa di Locatelli era stata diffusa e rilanciata anche dall'associazione Penelope Lombardia.

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