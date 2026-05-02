Ragazzino si tuffa nel lago a Mandello del Lario e non riemerge: cadavere recuperato dai pompieri

Un ragazzino è caduto nelle acque del lago a Mandello del Lario (Lecco). Non vedendolo riemergere, sono stati chiamati i soccorsi. Poco dopo è stato ritrovato. Purtroppo è morto a seguito della caduta.

Tragedia a Mandello del Lario, comune che si trova in provincia di Lecco. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, un ragazzino – forse un quindicenne – è finito in acqua e non è più riemerso. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Dopo quasi un'ora di ricerche, i vigili del fuoco ne hanno recuperato il corpo.

Le operazioni sono iniziate attorno alle 15: stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il ragazzino si trovava con alcuni amici su una piattaforma galleggiante installata al porticciolo di Mandello del Lario. Da lì, si sarebbe tuffato nelle acque ghiacciate.

Qualcuno – non è stato precisato se siano stati proprio gli amici stessi – ha segnalato di aver visto "una persona cadere nel lago" e ha quindi chiesto aiuto perché non lo ha visto riemergere. Sono così arrivati l'elinucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, una squadra di sommozzatori (SMTZ), squadre di terra e anche alcuni soccorritori acquatici.

Tutte le operazioni sono state coordinate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco. Dopo quasi un'ora di ricerca, il corpo del ragazzo è stato ritrovato. Gli operatori sanitari del 118 però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

A dare notizia della morte del giovane è stato il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli. Il primo cittadino ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook spiegando che nell'area in cui si trovava il giovane esiste un divieto di accesso:

"Oggi ha perso la vita un ragazzo, alla ricerca di divertimento, in un posto pericoloso, con divieto di accesso e in un lago che, se non si sa nuotare bene in acqua dolce, è mortale. Serve che si faccia qualcosa nelle case e nelle comunità da dove questi ragazzi partono la mattina, per un pomeriggio di divertimento che spesso è già nell'idea che diventi trasgressivo. E basta poco. Pochissimo".