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Precipita mentre fa un’escursione al Passo Suretta e muore: aveva 50 anni

Un escursionista è precipitato mentre era impegnato in una gita in montagna a Madesimo (Sondrio): purtroppo è morto sul colpo.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026, si è consumata una tragedia in montagna. Un uomo di cinquant'anni è morto durante un'escursione a Madesimo, un comune che si trova nella provincia di Sondrio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e gli operatori sanitari del 118.

Con l'arrivo delle belle giornate e considerato il ponte lungo di questi giorni, molte persone hanno deciso di trascorrere del tempo impegnandosi in gite fuori porta e, in alcuni casi, anche in escursioni. Oggi, però, in un caso specifico la bella giornata si è trasformata in tragedia. Un cinquantenne è precipitato mentre si trovava a quasi 2.400 metri di quota.

L'escursionista si trovava nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sono intervenuti i tecnici del corpo nazionale del soccorso alpino della stazione di Madesimo, il soccorso alpino della guardia di finanza, i carabinieri di Chiavenna e gli operatori sanitari del 118 arrivati con un elicottero.

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Il soccorso alpino ha recuperato il cinquantenne e lo ha affidato ai paramedici. Purtroppo, a causa delle ferite riportate, non è stato possibile far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non è stata ancora diffusa l'identità dell'uomo. Inoltre non è chiaro se fosse solo o in compagnia di altri amici o parenti. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti. Così come, una volte che i carabinieri eseguiranno tutti i rilievi, si potranno avere maggiori informazioni circa la dinamica dell'accaduto.

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