Alpinista 37enne muore travolto da una frana di sassi in Valbondione nella Bergamasca: illesi due compagni

Soccorso Alpino in azione – Immagine di repertorio

Nel corso della mattinata di oggi, sabato 18 aprile, un alpinista di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una frana di sassi a Valbondione, in provincia di Bergamo. L'incidente si è consumato in alta quota, in un'area particolarmente impervia e frequentata da escursionisti esperti. Illesi i due compagni di escursione.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 7:00 di oggi. Al momento dell'incidente l'uomo si trovava con altre due persone, rimaste illese, e stava facendo un'escursione sopra il lago di Coca, lungo un percorso noto per la sua difficoltà e per la presenza di tratti esposti. Improvvisamente, una scarica di sassi si è staccata dalla parete rocciosa sovrastante, travolgendo l'alpinista.

Stando a quanto riferito, sarebbero stati i compagni di escursione a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente alcuni mezzi del 118, anche con un elicottero, oltre al personale del Soccorso alpino. Tuttavia, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 37enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

L'incidente è avvenuto nel canalone di Scais, una zona impervia, difficile da raggiungere situata a oltre duemila metri di altitudine e, per questo, le operazioni di recupero del corpo sono durate diverse ore, terminando intorno alle 9:30 di oggi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Clusone per raccogliere la testimonianza degli escursionisti che si trovavano con il 37enne.