Precipita per cento metri sulle montagne della Bergamasca: morto un escursionista di 25 anni

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Nel corso della mattina di oggi, domenica 29 marzo, un escursionista di 25 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un dirupo ed essere precipitato per un centinaio di metri sulle prealpi Orobie nella Bergamasca. Vani i tentativi di soccorso per tentare di salvarlo.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato lungo il sentiero che porta al rifugio Brunone, nel territorio di Valbondione, sulle prealpi bergamasche quando – per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine – il giovane di 25 anni sarebbe precipitato per un centinaio di metri.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 11:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 11:15 a bordo di un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo e il Soccorso alpino.

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Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 avrebbero cercato di rianimare il 25enne, ma alla fine sono stati costretti a dichiararne il decesso poiché non c'era più nulla che si potesse fare. Le operazioni, inoltre, sarebbero risultate complesse a causa delle condizioni meteo e per la zona impervia. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno iniziato a svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.