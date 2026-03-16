Valanga sul ghiacciaio del Presena: travolti 2 sciatori, 19enne in arresto cardiaco

Una valanga ha travolto due sciatori impegnati in un fuoripista sul ghiacciaio del Presena, nei pressi di Ponte di Legno (Brescia). Un 19enne è stato trasportato in ospedale in arresto cardiaco.

La valanga che si è verificata sul ghiacciaio del Presena

Intorno all'ora di pranzo di oggi, lunedì 16 marzo, una valanga ha travolto due sciatori impegnati in un fuoripista sul ghiacciaio del Presena, nei pressi di Ponte di Legno, un comune in provincia di Brescia. Uno degli sciatori, un ragazzo polacco di 19 anni, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni: all'arrivo dei soccorsi si trovava in arresto cardiocircolatorio.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 13:21 a bordo di un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza) decollato da Bergamo. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Breno, il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e i militari del Sagf (Soccorso Alpino) della guardia di finanza.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i due sciatori erano impegnati in un fuoripista a circa 2.700 metri di quota lungo un canale molto esposto a ridosso della pista quando sarebbero stati travolti dalla valanga sul ghiacciaio del Presena.

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Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno estratto il 19enne che si trovava in arresto cardiaco e, constatate le gravi condizioni in cui si trovava, lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento a bordo dell'elisoccorso. L'altro sciatore, il fratello del 19enne, non avrebbe, invece, riportato gravi conseguenze e non sarebbe stato ospedalizzato.