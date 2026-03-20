Trovato uno sciatore morto a Valfurva in Alta Valtellina: ipotesi di un malore

Uno sciatore di circa 50 anni è stato trovato a terra nei pressi del rifugio Branca in provincia di Sondrio. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno constatato il decesso e ipotizzato che abbia avuto un malore fatale.

Uno sciatore, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato trovato riverso a terra in prossimità del rifugio Branca, a Valfurva (Sondrio) in Alta Valtellina. È successo poco dopo le 14 di oggi, venerdì 20 marzo.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un elicottero del 118 (inviato da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) alzatosi in volo dalla base di Bolzano, una squadra del Soccorso Alpino, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tirano.

I soccorritori, arrivati in codice rosso, hanno provato in tutti i modi a rianimare lo sciatore, un uomo di circa 50 anni, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. L'uomo è deceduto sul posto e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una primissima ipotesi, si sospetta che lo sciatore sia morto a seguito di un malore. Stando a quanto si apprende, è possibile che abbia avuto un infarto rivelatosi fatale. Ma un quadro più preciso di quanto accaduto si avrà nelle prossime ore. Al momento medici e forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire come siano andate le cose.

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