Fa un bagno nel fiume Ticino e viene trascinato dalla corrente: disperso un giovane di 23 anni

Un 23enne è stato visto venire trascinato via dalla corrente del fiume Ticino mentre faceva un bagno. I vigili del fuoco lo stanno cercando nel territorio di Vigevano (Pavia) con sommozzatori ed elicottero.

I vigili del fuoco al lavoro lungo il fiume Ticino

Un 23enne risulta disperso dalle 16 del pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, nelle acque del fiume Ticino nel territorio comunale di Vigevano (in provincia di Pavia). Stando a quanto ricostruito finora, il giovane stava facendo un bagno in una zona vicino al cantiere del nuovo ponte con Abbiategrasso, quando sarebbe stato trascinato a fondo dalla corrente. I vigili del fuoco lo stanno cercando con i sommozzatori e un elicottero.

A dare l'allarme è stata una donna che si trovava a bordo del fiume, in via Lungo Ticino. Ai soccorritori avrebbe raccontato di aver visto il ragazzo arrivare da solo in bicicletta e, dopo essersi spogliato, si sarebbe tuffato in acqua. Dopo pochi minuti, la corrente avrebbe iniziato a trascinarlo e, in un istante, lo avrebbe fatto scomparire sott'acqua.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il personale specializzato per poter scandagliare il fondale, insieme ai sommozzatori e un elicottero che ha sorvolato la zona. Con loro, anche i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano e un’auto medica pronti a intervenire in caso di ritrovamento e anche una pattuglia della polizia locale. Come riportato da La Provincia Pavese, il 23enne sarebbe di origini marocchine e lavorerebbe come bracciante in provincia di Foggia. In questi giorni era arrivato a Vigevano per far visita a una parente, mentre la sorella vive a Como.