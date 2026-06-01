Ultraleggero precipita tra le case a Valbrembo: morto l’istruttore di volo 27enne, grave l’allievo 19enne

Un ultraleggero si è schiantato tra le case di Valbrembo (Bergamo) dopo aver urtato un palo della luce. A bordo c’erano un istruttore di volo di 27 anni, morto nell’impatto, e un allievo di 19 anni, ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L’ultraleggero precipitato a Valbrembo

Un ultraleggero si è schiantato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, tra le strade di Valbrembo (in provincia di Bergamo) non lontano dalla pista d'atterraggio dell'aeroclub. Stando alle prime testimonianze, il piccolo velivolo da turismo avrebbe urtato un palo della luce durante la fase di atterraggio, finendo per precipitare contro la cancellata di un'abitazione di via don Bosco. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere le due persone che si trovavano a bordo: per un 27enne, istruttore di volo cremasco, è stato constatato il decesso sul posto, mentre l'altro, un allievo di 19 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Zogno.

I resti dell’ultraleggero schiantato

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 16 dell'1 giugno. Stando a quanto ricostruito finora, l'ultraleggero, un piccolo aereo biposto Tecnam, durante la fase di atterraggio sulla pista dell'aeroclub avrebbe urtato un palo della luce, finendo per precipitare tra le abitazioni di Valbrembo. Sul posto sono state inviate in codice rosso due ambulanze e due auto mediche, con il supporto dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

L'area dello schianto è stata transennata, anche se per fortuna nessun altro, a parte i due occupanti del velivolo, è rimasto coinvolto nell'incidente. Un 27enne è stato estratto dalle lamiere già deceduto per i gravi traumi riportati, mentre il 19enne che era con lui è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni, si tratterebbero rispettivamente di istruttore e allievo della Scuola di volo Canton Air. Sono arrivati sul luogo dell'incidente anche Veniero Arrigoni, sindaco di Valbrembo, e l'assessore Giancarlo Amadei.