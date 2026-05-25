Precipita nei boschi di Gorno con l’aliante, muore pilota inglese di 68 anni: partecipava a una gara

Un pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con il suo aliante, sulle montagne di Gorno (Bergamo). L’uomo stava partecipando a una gara internazionale partita qualche ora prima da Varese.

Immagine di repertorio

Il pilota di un aliante, un uomo di nazionalità inglese di 68 anni, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto nel corso di questo pomeriggio, lunedì 25 maggio, sulle montagne di Gorno, un piccolo comune in provincia di Bergamo, in Val del Riso. Stando a quanto appreso, il 68enne stava partecipando a una gara internazionale partita qualche ora prima da Varese.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:40 di questo pomeriggio quando, per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il velivolo è precipitato a terra. Dopo aver ricevuto l'allarme, Areu (l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto i mezzi di soccorso, ma una volta lì gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pilota inglese per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate.

Insieme ai soccorritori, è intervenuto anche il Soccorso alpino per il recupero del corpo. Stando a quanto riferito, il pilota stava partecipando a una gara internazionale partita alle ore 13:00 da Varese: era da solo a bordo del suo moto-aliante al momento dell'incidente. Nel frattempo, dopo aver avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno raccolto la testimonianza di un altro partecipante alla gara: ha visto l'uomo perdere quota e cadere a terra.