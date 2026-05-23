Scontro tra due auto a Olginate nel Lecchese: 35enne morto nella notte

L’incidente è avvenuto questa notte, intorno alla mezzanotte, in via Lavello, a Olginate (Lecco). Stando alle prime informazioni, due auto – per motivi ancora da accertare – si sarebbero schiantate in modo violento. Morto un 35enne e un altro rimasto ferito.

Un giovane di 35 anni è morto questa notte, a cavallo tra venerdì 22 e sabato 23 maggio, in un incidente stradale avvenuto in via Lavello, a Olginate (Lecco). Stando alle prime informazioni, due auto – per motivi ancora da accertare – si sarebbero schiantate in modo violento.

I soccorsi sono intervenuti appena dopo la mezzanotte, alle 00.03. Presenti due ambulanze una dellaCroce Rossa di Valmadrera e una della Croce San Nicolò, e un'automedica del 118, inviate in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Nonostante la tempestività dei soccorritori, purtroppo per il 35enne non c'era già più niente da fare. È morto sul posto e ne è stato quindi solo constatato il decesso.

Nell'incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un altro ragazzo, sempre un 35enne, che per le ferite riportate è stato trasportato in ospedale a Lecco, in codice giallo, quello di media gravità.

Ancora da chiarire la dinamica e la causa del sinistro. E soprattutto, stando alle prime informazioni ricevute, non è ancora chiaro se i due 35enni viaggiassero a bordo della stessa auto, o se il 35enne ricoverato fosse alla guida dell'altra auto coinvolta nello scontro.

Sul posto sono giunti immediatamente anche i carabinieri della compagnia di Merate per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso, e i vigili del fuoco di Lecco per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei mezzi incidentati.

Maggiori dettagli e chiarimenti si avranno nelle prossime ore.