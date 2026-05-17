Bmw si infila sotto un tir sull’autostrada A1 nel Lodigiano: morto un ragazzo di 22 anni

Un 22enne è morto dopo essere finito sotto un tir con la Bmw su cui stava viaggiando. L’incidente è avvenuto sull’autostrada A1, nei pressi di Villanova del Sillaro (Lodi). Indagini in corso.

Soccorritori del 118 (Immagine di repertorio)

Nel corso della notte appena trascorsa, tra sabato 16 e domenica 17 maggio, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere finito sotto un tir con la Bmw su cui stava viaggiando. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A1 in direzione sud, all'altezza del chilometro 28 in territorio di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno dichiarato il decesso del giovane per il quale non c'era più nulla da fare.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, il sinistro stradale si sarebbe verificato intorno alle ore 2:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e due automediche. Insieme a loro, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Lodi e l'Ats (Agenzia di Tutela della Salute) di Novate.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati sull'autostrada A1 nei pressi di Villanova del Sillaro (Lodi) quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – la Bmw del 22enne si sarebbe infilata sotto il tir. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno constatato il decesso del ragazzo per il quale non ci sarebbe stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Coinvolti anche altri veicoli, una donna di 48 anni e un uomo di 51 che sono rimasti feriti.

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Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto così da poter accertare tutte le responsabilità del caso.