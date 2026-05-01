Scontro tra un’auto e una moto in via Tesio a Milano: morto un 20enne, in prognosi riservata un 25enne

All'1.53 di oggi, venerdì 1 maggio 2026, un'automobile e uno scooter si sono scontrati. Nell'impatto, un ragazzo di vent'anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Stano a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in via Tesio all'altezza del civico 21, che si trova nel quartiere San Siro. Sembrerebbe che alla guida dello scooter ci fosse il 20enne, che ha sorpassato l'auto perdendo poi il controllo e schiantandosi con essa. L'impatto è stato molto violento.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non appena ricevuta la segnalazione, ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di tre ambulanze e due automediche. Il ventenne che guidava lo scooter, che era privo di patente, è morto all'ospedale Niguarda, dove era stato trasferito in codice rosso, a causa delle ferite riportate. In prognosi riservata all'ospedale San Carlo, il 25enne che si trovava con lui. A bordo dell'auto viaggiavano altri due giovani. Uno ne è uscito illeso, l'altra – una ventenne – è stata trasferita in ospedale in codice verde.

Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Stando a quanto diffuso fino a questo momento, il pretest che si svolge per verificare la presenza di tracce di droga, ha dato esito positivo per la ventenne, che era la conducente dell'automobile. Alla guida dello scooter, c'era un 21enne che non avrebbe avuto la patente. Il proprietario del mezzo invece era il 25enne. Sembrerebbe che il 21enne abbia perso il controllo dello scooter andando a finire contro l'auto.