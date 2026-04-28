Si schianta con la moto contro un fuoristrada nel Milanese e viene sbalzato a 8 metri: gravissimo un 57enne

Un 57enne si è schiantato con la moto contro un fuoristrada a Cassinetta di Lugagnano (Milano). Sbalzato a 8 metri di distanza, è ricoverato in condizioni gravissime.

La moto e il Suv coinvolti nell’incidente (foto da vigili del fuoco)

Un 57enne è ricoverato in fin di vita all'ospedale Niguarda di Milano a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, martedì 28 aprile, a Cassinetta di Lugagnano (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, nei pressi di un incrocio ha impattato frontalmente contro un Suv marca Mercedes. Il motociclista è stato sbalzato a circa otto metri di distanza, riportando nello schianto sull'asfalto un trauma cranico e toracico. Il conducente dell'auto, invece, è rimasto illeso.

L’intervento dei soccorsi a Cassinetta di Lugagnano (foto da vigili del fuoco)

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 9 del 28 aprile nel territorio comunale di Cassinetta di Lugagnano. Il 57enne, residente a Zibido San Giacomo, stava viaggiando in sella alla sua motocicletta lungo la strada provinciale 197, nel tratto compreso tra Robecco sul Naviglio e Abbiategrasso. Arrivato all'incrocio con via delle Due Porte, il 57enne si è schiantato frontalmente contro un fuoristrada Mercedes ed è stato sbalzato a otto metri di distanza.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza un'auto medica, un'ambulanza e fatto decollare l'elisoccorso da Milano. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure al 57enne e lo hanno trasportato con il velivolo all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sarebbero gravissime ed è considerato in pericolo di vita.

I rilievi dello schianto sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, intervenuti insieme ai vigili del fuoco dal Comando di via Messina che si sono occupati di rimettere in sicurezza l'area. I militari dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.