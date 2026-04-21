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Camion si schianta contro un pullman fermo per avaria sulla Cassanese: ferite 6 persone, grave il conducente del bus

Un camion ha impattato contro un pullman lungo la Cassanese nel pomeriggio del 21 aprile a Vignate (Milano). Sei persone sono rimaste ferite, il più grave è il conducente del bus.
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A cura di Enrico Spaccini
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Foto di repertorio
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Sei persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, lungo la strada provinciale Cassanese nel territorio comunale di Vignate (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito finora, un camion si sarebbe schiantato contro un pullman di una ditta privata che in quel momento era fermo sul bordo della carreggiata a causa di un guasto meccanico. Ad aver riportato le ferite più gravi è stato il conducente del bus, il quale è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Lo schianto si è verificato poco prime delle 13 del 21 aprile lungo la provinciale Cassanese, la strada che collega Lambrate a Cassano d'Adda, nel Milanese. Arrivato nei pressi di Vignate, un pullman di una ditta privata ha dovuto accostare e fermarsi a bordo strada a causa di un'avaria. Pochi minuti dopo, per cause ancora da chiarire, un camion ha impattato con violenza contro il bus.

Subito sono scattati i soccorsi, con l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha inviato sul posto tre ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Bergamo in codice rosso. Ad avere la peggio sarebbe stato proprio il conducente del pullman, il quale comunque non sarebbe in pericolo di vita. In tutto a rimanere ferite sono state sei persone, d'età compresa tra i 49 e i 60 anni. Le loro condizioni sono apparse meno gravi di quanto si temeva in un primo momento e sono stati trasportati in codice giallo alcuni all'ospedale San Gerardo di Monza e altri al San Raffaele di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di via Messina per rimettere l'area in sicurezza, mentre le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Pioltello.

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