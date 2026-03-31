Pullman con a bordo studenti delle medie si scontra contro un camioncino a Stradella: 10 feriti

Incidente stradale a Stradella, comune che si trova in provincia di Pavia. Un pullman, carico di studenti delle scuole medie, si è scontrato prima contro un’auto e poi contro un furgoncino che è finito contro la vetrina di una rosticceria.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, martedì 31 marzo 2026, si è verificato un incidente stradale a Stradella, comune che si trova in provincia di Pavia. Un pullman, che sarebbe stato carico di studenti, si è scontrato contro un camioncino. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. I feriti, al momento, sarebbero sei.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 8 lungo via Trento. Il pullman, dove a bordo c'erano alcuni studenti delle scuole medie, stava percorrendo la discesa quando – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe urtato un'automobile. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, il pullman avrebbe proseguito la sua corsa per alcuni metri scontrandosi poi contro un furgoncino, che sarebbe stato scaraventato contro la vetrina di una rosticceria.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con quattro ambulanze e due auomediche. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure del caso. Per l'autista del furgoncino è stato necessario un intervento più massiccio: è infatti rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco, che poi lo hanno affidato ai paramedici. Sono stati soccorsi due ragazzini di dodici anni, un ragazzino di tredici anni, due uomini di quarant'anni, due donne di 58 e 62 anni e un uomo di 69 anni. Ci sarebbero poi altre due persone ferite. Anche l'autista del bus è rimasto lievemente ferito. Per consentire tutte le operazioni, Via Trento è stata chiusa al traffico.