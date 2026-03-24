Spingono un’auto in panne e vengono travolti da un pick up, ferite 2 persone: una è gravissima

Due persone sono state travolte da un pick up mentre stavano spingendo un’automobile in panne lungo la carreggiata del ponte che collega Pieve del Cairo (Pavia), a Sale (Alessandria). Una delle due ha riportato gravissime ferite.

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Stavano spingendo un'automobile in panne lungo la carreggiata del ponte che collega Pieve del Cairo, un piccolo comune in provincia di Pavia, a Sale (Alessandria), nel vicino Piemonte, quando due persone sono state travolte da un pick up di grosse dimensioni che viaggiava nella loro stessa carreggiata. Una delle due, di cui non è nota l'identità, ha riportato gravissime ferite ed è stata portata in ospedale a bordo dell'elisoccorso.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 19:00 di questa sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 19:31 a bordo di tre ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Voghera e i vigili del fuoco di Pavia.

Stando a quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sulla strada statale 211 della Lomellina quando due persone – la cui identità è ancora sconosciuta – sono state travolte da un pick up mentre stavano spingendo un'automobile in panne lungo la carreggiata del ponte. Una volta giunti sul posto e aver constatato la gravità delle ferite riportate, i soccorritori del 118 hanno deciso di trasportare in ospedale una delle persone investite a bordo dell'elisoccorso. Meno preoccupanti le condizioni dell'altro ferito.

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Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, stabilire le cause dell'incidente e accertare le responsabilità del caso.