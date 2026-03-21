Si schianta contro il guardrail a Polaveno e finisce in un dirupo: gravissimo 22enne

Un ragazzo di 22 anni, in sella alla sua moto, è finito contro il guardrail e poi è precipitato in un dirupo in provincia di Brescia. Le sue condizioni sono gravissime.

Nella giornata di oggi, sabato 21 marzo 2026, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato a Gombio di Polaveno, in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto attorno alle 17 lungo la strada che dalla Valle Trompia porta a Ponte Zanano con Iseo. Il 22enne si trovava in sella alla sua moto. Stava infatti viaggiando con un gruppo di persone appassionate di moto. A un certo punto, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo all'altezza di una curva che si trova sulla strada provinciale 48 e precisamente nel tratto denominato via Tonetti. La moto si sarebbe scontrato contro il guardrail e sarebbe rimasta incastrata: il 22enne, a causa della violenza dell'impatto, sarebbe sbalzato e sarebbe finito nel dirupo, che si trova al lato della carreggiata.

Sono stati proprio gli amici a chiamare i soccorsi. Hanno infatti telefonato al numero unico delle emergenze 112, che ha poi ha allertato Areu. I paramedici sono arrivati con diversi mezzi. I vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, insieme al soccorso Alpino, hanno recuperato il ragazzo e lo hanno affidato alle cure degli operatori del 118. Il 22enne, che era cosciente, è stato trasferito d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni sono gravissime. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo, gli agenti della polizia stradale insieme a quelli della polizia locale della Valle Trompia hanno volto tutti rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Come già scritto, avrebbe fatto tutto autonomamente: non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.