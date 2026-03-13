Sterza con la moto per evitare di schiantarsi con uno scooter e vola per 15 metri sull’asfalto: grave un 48enne

A Boltiere (Bergamo) un 48enne è rimasto ferito dopo essere caduto dalla moto a seguito di una manovra improvvisa. L’uomo avrebbe sterzato di colpo per evitare di schiantarsi contro uno scooter. I due ragazzi in sella al motorino sono scappati senza chiamare i soccorsi.

Immagine di repertorio

Un 48enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 marzo, a Boltiere (in provincia di Bergamo). Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l'uomo si trovava alla guida della sua moto di grossa cilindrata quando, all'improvviso, uno scooter con a bordo due ragazzi gli avrebbe tagliato la strada uscendo da un'abitazione. Sterzando di scatto per evitare l'impatto, il 48enne è finito a terra, con la moto che ha proseguito la corsa per circa 15 metri. L'uomo si trova in questo momento ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni per traumi multipli, mentre i due ragazzi si sono allontanati senza prestargli soccorso.

L'incidente si è verificato poco dopo le 16:30 del 12 marzo, lungo la vecchia strada provinciale che collega Boltiere al comune di Brembate. Il 48enne stava guidando la sua Moto Morini di grossa cilindrata, quando si sarebbe ritrovato davanti uno scooter. Il motorino, con in sella due ragazzi, si sarebbero inseriti uscendo dal cancellino di un'abitazione all'altezza dell'incrocio con via dei Balcossi. Nel tentativo di evitarli, però, il 48enne ha perso il controllo del suo mezzo ed è stato sbalzato sull'asfalto. La moto ha strisciato per quasi 15 metri prima di fermarsi.

Mentre i ragazzi si allontanavano con lo scooter senza sincerarsi delle condizioni del motociclista, alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto due auto mediche e due ambulanze in codice rosso e i sanitari, dopo averlo stabilizzato, hanno trasportato il 48enne all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con la massima urgenza. L'uomo avrebbe riportato traumi multipli, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Brembate e Capriate San Gervasio. Al momento, sembra escluso che ci sia stato un impatto tra la moto e lo scooter.