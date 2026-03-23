Si schianta con la moto contro un’auto che poi prende fuoco: grave un 17enne sbalzato sull’asfalto

Un 17enne si è schiantato con la moto contro un’auto nel pomeriggio del 23 marzo ad Almenno San Salvatore (Bergamo). I due mezzi hanno poi preso fuoco. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale d’urgenza.

L’auto incendiata ad Almenno San Salvatore (foto da Facebook)

Un 17enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 marzo, ad Almenno San Salvatore (in provincia di Bergamo). Con una dinamica ancora in fase di accertamento, il giovane si sarebbe scontrato con la moto contro un'auto, finendo per essere sbalzato sull'asfalto a cinque metri di distanza. Entrambi i veicoli hanno poi preso fuoco. Alla guida della vettura c'era un 41enne, rimasto invece illeso.

L'incidente si è verificato poco dopo le 13:30 del 23 marzo in via Borgo Antico ad Almenno San Salvatore. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Stazione locale, che devono ancora ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto il personale sanitario con un'ambulanza e un'auto medica.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due persone, la più grave delle quali è il 17enne che viaggiava in sella alla moto. All'impatto con il suolo, il ragazzo ha riportato traumi al bacino e alle braccia. I soccorritori lo hanno trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L'altro è un 41enne, il quale si trovava alla guida dell'auto e che non avrebbe riportato particolari conseguenze. Dopo una visita sul posto, infatti, non è stato necessario trasportarlo in ospedale.

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Insieme a carabinieri e sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Bergamo. I pompieri hanno dovuto domare l'incendio che è divampato dopo che i due mezzi coinvolti nell'incidente avevano preso fuoco. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo, fino a quando l'area non è stata rimessa in sicurezza.