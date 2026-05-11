Ragazzo di 15 anni viene travolto da un’auto a San Giovanni Bianco mentre torna a casa: è grave

Un 15enne è stato investito da un’auto sabato 9 maggio mentre attraversava la strada a San Giovanni Bianco (Bergamo). Il ragazzo è ricoverato con prognosi riservata, ma non avrebbe mai perso conoscenza.

Un 15enne è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni e con prognosi riservata a seguito di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 9 maggio a San Giovanni Bianco (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzo stava attraversando l'ex strada statale 470 sulle strisce pedonali quando, all'improvviso, è stato travolto da un'auto. Il 15enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando diversi traumi, ma non avrebbe mai perso conoscenza. L'automobilista, invece, si è subito fermato e atteso l'arrivo dei soccorsi. Il giovane non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L'incidente si è verificato intorno alle 23 del 9 maggio lungo l'ex strada statale 470. Un 15enne stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata in paese insieme ad alcuni amici. Mentre attraversava sulle strisce pedonali, un'auto lo ha centrato sbalzandolo sull'asfalto a circa 15 metri di distanza. L'impatto è stato particolarmente violento e il ragazzo ha rimediato diversi traumi e ferite. Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che, dopo aver verificato le condizioni del 15enne, che non ha mai perso conoscenza, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il giovane è ancora ricoverato con prognosi riservata e in gravi condizioni, ma non sarebbe considerato in pericolo di vita.

La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Alla guida dell'auto c'era un uomo residente a Camerata Cornello, il quale si è fermato subito dopo l'impatto. A quanto emerso finora, si stava dirigendo verso l’alta Valle Brembana insieme a un amico.