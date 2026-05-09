Minorenne violenta una ragazza a Milano mentre il fratello minaccia e trattiene gli amici: arrestati

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Una ragazza è stata vittima di un'aggressione sessuale a Milano. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i fatti sono accaduti vicino a largo La Foppa, in zona Moscova, l'8 aprile scorso. Dopo una serata trascorsa all'Hollywood, la giovane è stata aggredita. Un amico della giovane, non appena ha sentito l'urlo "Mi vuole stuprare", è intervenuto ma è stato picchiato e rapinato dall'autore della violenza nei confronti della giovane e da un altro ragazzo. Entrambi sono stati individuati dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia: sono due fratelli, un 17enne e un 21enne, originari dell'Ucraina e residenti a Cinisello Balsamo (Milano).

Attorno alle 5.20, la ragazza e l'amico sono usciti dalla discoteca di corso Como. Si trovavano in compagnia di un terzo giovane, conosciuto quella sera e che a quell'ora si è fermato a comprare un pacchetto di sigaretta a un distributore automatico di largo La Foppa. Proprio in quel momento, si sono avvicinati i due fratelli. Prima hanno chiesto una sigaretta, poi hanno offerto della droga che il trio ha rifiutato: "A quel punto, improvvisamente, uno di loro mi ha afferrato con forza il braccio e mi ha trascinato verso viale Francesco Crispi, fino a perdere il contatto visivo con i miei amici, che nel frattempo venivano rallentati dall'altro", ha raccontato la giovane.

La ragazza è stata costretta a seguire il 17enne fino a una panchina coperta da fioriere, che si trova tra via Varese e via Volta. È in quel frangente che il minorenne ha iniziato a toccarle le parti intime e ha provato a violentarla. La giovane ha lottato e ha urlato: "Mi vuole stuprare". I due amici hanno provato a salvarla, ma il 21enne li ha ostacolati. Uno dei due però è riuscito a raggiungerla: "Sono accorso per aiutarla. Ho detto all'aggressore "è una mia amica" e lui mi ha risposto è "anche amica mia fatti i cavoli tuoi", ha riportato il quotidiano Il Corriere della Sera.

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Il ragazzo è stato picchiato e rapinato del borsello: è stato colpito con calci e pugni e gli è stata provocata una lesione all'osso della caviglia. Dopodiché i due fratelli si sono allontanati. Il trio ha poi chiamato le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia hanno immediatamente avviato le indagini e, coordinati dalla pubblico ministero Anna Chiara Reale, sono risaliti ai responsabili grazie all'analisi delle telecamere di sicurezza, il sistema Sari (software usato per il riconoscimento facciale) e il riconoscimento fotografico da parte della vittima. Dagli accertamenti, è emerso che il minore ha precedenti per lesioni personali, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e furto. Il 21enne invece per danneggiamento, porto d'armi, rapina, violenza sessuale, stalking nei confronti della compagna e violenza sessuale per aver baciato contro la sua volontà una commessa di Sephora.

Adesso è accusato di aver concorso materialmente e moralmente nella violenza commessa ai danni della vittima perché ha tenuto a distanza l'amico che era con lei e un altro ragazzo: è stato portato nel carcere di Monza. Il 17enne, invece, è stato portato al Beccaria. Entrambi sono accusati inoltre di rapina e lesioni.