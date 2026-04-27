Accoltella alla schiena e alla gola una donna in strada a Monza, 21enne arrestato: il video

Un 21enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Monza per tentato omicidio e rapina. La notte dell’8 febbraio 2025 avrebbe accoltellato una donna in strada per rubarle la borsa.

All'una e mezza di notte dell'8 febbraio 2025, due ragazzi – di cui uno 21enne – a piedi lungo via della Guerrina a Monza, si sono avvicinati a due donne con la scusa di chiedere informazioni. Queste, capito subito le intenzioni dei due giovani, pronti ad aggredirle e rapinarle, si sono impaurite e sono scappate via subito. Una terza donna però, loro amica, presente sul posto per svolgere anche lei attività di meretricio, è stata raggiunta dai due ragazzi e aggredita. Si tratta di una 24enne di origini brasiliane.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza, la 24enne quella notte sarebbe stata prima colpita violentemente al viso con un pugno e poi accoltellata alla schiena, alla scapola e all’altezza della gola dal 21enne. A causa dei colpi la donna avrebbe riportato diverse ferite profonde (con trombosi della vena giugulare esterna sinistra, giudicate inizialmente guaribili in 30 giorni).

Dopo l'aggressione, i due ragazzi avrebbero rubato alla donna la borsa con soldi e effetti personali, per poi fuggire a bordo di un'auto parcheggiata poco distante.

Alla rapina avrebbero assistito diverse persone, che avrebbero fatto scattare subito l'allarme. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 e trasportato la donna al Pronto Soccorso dell’ospedale San Gerardo.

Presenti sul posto anche la Polizia di Stato, che hanno subito avviato indagini per ricostruire quanto accaduto. Grazie al racconto dei testimoni e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, con lettori targhe delle auto, gli agenti nell'arco di poco tempo sono riusciti a risalire all'autore dell'aggressione, un 21enne residente nel comune di Brugherio (MB).

Da ulteriori accertamenti è emerso che il ragazzo, 21enne, il giorno dopo la rapina era stato controllato a Monza da un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri che, all’esito di perquisizione personale, lo aveva denunciato per spaccio di 30 grammi di hashish e porto abusivo di un coltello con lama di circa 20 cm, nascosto negli slip.

I successivi approfondimenti di natura biologica effettuati dalla Polizia avrebbero consentito di estrapolare un profilo genetico sulla lama, che è poi risultato pienamente compatibile con quello della vittima, fornendo, pertanto, un solido elemento indiziario a carico del 21enne.

Sulla scorta degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Monza, in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza e del concreto pericolo di reiterazione del reato, ha richiesto al competente GIP l’emissione della misura cautelare della custodia in carcere, che è stata prontamente emessa. Il 21enne si trova ora in carcere con l'accusa tentato omicidio e rapina.

Nell'ambito delle indagini sarebbe stato rintracciato anche l’altro aggressore, non armato. Sarebbe un 20enne italiano, che è stato denunciato alla Procura per concorso in tentato omicidio e rapina.