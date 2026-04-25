Fa irruzione in un bar di Brugherio con una pistola e aggredisce l’ex compagna e il suo fidanzato: 29enne arrestato

Un 29enne è stato arrestato per aver aggredito l’ex compagna e il suo attuale fidanzato in un bar di Brugherio (Monza). L’uomo li ha minacciati con una pistola e colpiti con calci e pugni.

Foto di repertorio

Un 29enne è stato arrestato alcuni giorni fa dai carabinieri della Compagnia di Monza con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il giovane aveva fatto irruzione in un bar di Brugherio (in provincia di Monza e della Brianza), armato di pistola e con un complice, aggredendo l'ex fidanzata e il suo attuale compagno. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per il 29enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'episodio si è verificato nelle prime ore del mattino di sabato 11 aprile. Il 29enne di Carugate, e domiciliato a Cernusco sul Naviglio, intorno alle 7 si sarebbe presentato in un bar di Brugherio insieme a un complice. Armato di pistola, avrebbe colpito il nuovo compagno della sua ex fidanzata con calci, pugni e con il calcio dell'arma. L'uomo l'avrebbe poi rivolta contro la donna, aggredendola usando anche arredi del bar.

Il 29enne era poi scappato, mentre le due vittime erano state soccorse. La donna ha riportato una frattura alla mano con una prognosi di 20 giorni, mentre il suo compagno lesioni giudicate guaribili in una settimana. Nel frattempo, grazie a testimonianze e lettori di targhe, i carabinieri hanno rintracciato il 29enne poche ore dopo nell'abitazione di un suo parente a Cernusco sul Naviglio. Arrestato in flagranza differita per atti persecutori, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere, è stato condotto nel carcere di Monza. Dopodiché, il 15 aprile il gip ha disposto per lui gli arresti domiciliari.