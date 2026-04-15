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Picchia la compagna con il manico della scopa e le spacca la mandibola: arrestato 19enne

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Vigevano, in provincia di Pavia. Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva già picchiato più volte in passato la sua compagna.
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A cura di Francesca Caporello
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un ragazzo di 19 anni avrebbe massacrato di botte la sua compagna all’interno dell’abitazione in cui vivevano a Vigevano, in provincia di Pavia.

Nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vigevano, che hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Pavia.

Il giovane, già pregiudicato e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati, è ritenuto responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della compagna, mai denunciati in precedenza.

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Il provvedimento scaturisce da una serie di interventi effettuati dai carabinieri presso l’abitazione della coppia. In uno degli episodi, i militari hanno trovato la vittima con diversi rivoli di sangue sul volto, fuoriusciti dalla bocca, e numerose escoriazioni su tutto il corpo.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che, durante un litigio per futili motivi, il 19enne avrebbe colpito la donna ripetutamente con pugni e con un manico di scopa. Dopo averla spinta facendola cadere a terra, le avrebbe inoltre lanciato addosso un badile, allontanandosi prima dell’arrivo dei carabinieri.

Le violenze hanno provocato alla vittima la frattura della mandibola e contusioni multiple, con una prognosi iniziale di 40 giorni, successivamente prorogata di ulteriori 40 giorni.

Considerata la gravità delle lesioni, i carabinieri hanno proceduto d’ufficio anche in assenza di querela, inoltrando richiesta all’autorità giudiziaria per l’emissione della misura cautelare. Al termine delle formalità, il 19enne è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Pavia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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