Picchia la compagna con il manico della scopa e le spacca la mandibola: arrestato 19enne

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Vigevano, in provincia di Pavia. Il 19enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva già picchiato più volte in passato la sua compagna.

Foto di repertorio

Un ragazzo di 19 anni avrebbe massacrato di botte la sua compagna all’interno dell’abitazione in cui vivevano a Vigevano, in provincia di Pavia.

Nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vigevano, che hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Pavia.

Il giovane, già pregiudicato e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati, è ritenuto responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti della compagna, mai denunciati in precedenza.

Il provvedimento scaturisce da una serie di interventi effettuati dai carabinieri presso l’abitazione della coppia. In uno degli episodi, i militari hanno trovato la vittima con diversi rivoli di sangue sul volto, fuoriusciti dalla bocca, e numerose escoriazioni su tutto il corpo.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che, durante un litigio per futili motivi, il 19enne avrebbe colpito la donna ripetutamente con pugni e con un manico di scopa. Dopo averla spinta facendola cadere a terra, le avrebbe inoltre lanciato addosso un badile, allontanandosi prima dell’arrivo dei carabinieri.

Le violenze hanno provocato alla vittima la frattura della mandibola e contusioni multiple, con una prognosi iniziale di 40 giorni, successivamente prorogata di ulteriori 40 giorni.

Considerata la gravità delle lesioni, i carabinieri hanno proceduto d’ufficio anche in assenza di querela, inoltrando richiesta all’autorità giudiziaria per l’emissione della misura cautelare. Al termine delle formalità, il 19enne è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Pavia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.