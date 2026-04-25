Pugni e botte alla compagna davanti ai due figli piccoli: 29enne arrestato a Pavia

Botte, pugni e violenti colpi in testa e al volto della compagna. Un 29enne, residente a Palestro (Pavia), è stato arrestato dai carabinieri dopo l’ennesima aggressione nei confronti della madre dei suoi due figli piccoli.

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Candia Lomellina (Pavia) per maltrattamenti nei confronti della compagna con la quale conviveva in un appartamento a Palestro (Pavia). Secondo quanto si apprende l’arresto sarebbe avvenuto nella quasi flagranza di reato dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica, consumato anche davanti ai due figli minori della coppia, di 3 anni e pochi mesi.

A lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa della coppia, che sentite le urla provenire dall'appartamento ha subito chiamato il 112. All’arrivo dei militari, la vittima, una donna di 31 anni, presentava un vistoso ematoma all’occhio e una profonda ferita alla narice con perdita abbondante di sangue.

Secondo una prima ricostruzione, al termine di una lite per futili motivi, l’uomo l’avrebbe colpita prima alla testa con un telefono e poi con diversi pugni al volto. La violenza si è interrotta soltanto quando la donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

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Nel corso dell’intervento, la donna ha raccontato ai carabinieri di subire da anni maltrattamenti fisici e psicologici, proseguiti anche durante le gravidanze. Ha riferito inoltre di continue vessazioni e limitazioni della propria libertà personale, anche nella semplice scelta di come vestirsi.

La donna è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano, dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per trauma al volto, ferita lacero-contusa al naso e contusione all’emitorace destro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Pavia e notificato nel gennaio 2025, a seguito di un precedente episodio di violenza avvenuto durante il Capodanno, quando aveva causato alla compagna contusioni alla testa e al volto, con una prognosi di 8 giorni.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.