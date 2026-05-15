Prende a pugni la compagna e prova ad accoltellarla, ma viene bloccato dal figlio nel Pavese: 54enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 54enne per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna convivente. L’uomo l’avrebbe colpita con una serie di pugni e avrebbe provato a ferirla con un coltello, ma è stato bloccato dal figlio maggiorenne.

Un 54enne nelle scorse ore è stato arrestato dai carabinieri a Scaldasole (in provincia di Pavia) con l'accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna convivente. Stando a quanto ricostruito, al culmine di un litigio esploso all'interno della loro abitazione l'uomo avrebbe colpito la donna con una serie di pugni e avrebbe provato a ferirla con un coltello da cucina. Solo l'intervento del figlio maggiorenne della coppia ha evitato conseguenze ben più gravi. I militari hanno poi arrestato il 54enne mentre cercava di scappare e lo hanno condotto in carcere.

Come riportato dai carabinieri del Comando provinciale di Pavia, la lite tra il 54enne e la compagna convivente sarebbe scoppiata per motivi considerati futili. Nonostante questo, la situazione sarebbe degenerata al punto che l'uomo l'avrebbe colpita con una serie di pugni. In poco tempo, però, la serata poteva diventare tragica. Il 54enne, infatti, avrebbe impugnato un coltello da cucine e, sferrando alcuni fendenti, avrebbe provato a ferire la compagna. A quel punto il figlio maggiorenne della coppia, che vive con loro a Scaldasole, è riuscito a bloccare il padre e a farlo desistere dai suoi intenti violenti.

Poco dopo è arrivata al 112 la segnalazione della lite familiare e i carabinieri della Stazione di Sannazzaro de'4 Burgondi sono arrivati subito sul posto. I militari hanno dovuto fermare il 54enne che stava provando ad allontanarsi da casa, probabilmente con l'intento di far perdere le proprie tracce. L'uomo, però, è stato raggiunto e tratto in arresto con le accuse di maltrattamenti e lesioni. Ora si trova detenuto nel carcere di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima della violenza, invece, è stata medicata in pronto soccorso.