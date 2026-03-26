Incontra l’ex 16enne a Peschiera Borromeo con un’accetta nascosta nel giubbotto: arrestato 18enne

L’episodio si è verificato ieri a Peschiera Borromeo (Milano). A dare l’allarme un passante che ha notato il 18enne con l’accetta che spuntava dalla tasca della giacca. All’appuntamento, la ex fidanzata di 16 anni, si era fatta accompagnare dalla madre.

Un ragazzo di 18 anni, di origine ecuadoriana, doveva incontrare la sua ex fidanzata per un ultimo incontro di chiarimento, ma all'appuntamento si sarebbe presentato con un'accetta di 40 centimetri. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo, a Peschiera Borromeo, nel Milanese.

Stando a quanto diffuso, a chiamare il 112 e a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante che ha notato il giovane camminare con l'arma che spuntava dalla tasca della giacca. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese (Milano). Quando i militari lo hanno rintracciato e controllato il giovane era già in compagnia della ragazza, una 16enne di nazionalità italiana, che dopo averlo lasciato aveva acconsentito a rivederlo per parlare, ma si era fatta accompagnare dalla madre.

La presenza della madre della ragazza lascia intendere che molto probabilmente la 16enne non si sentiva per niente sicura ad incontrare l'ex da sola, anche se l'appuntamento era in un luogo pubblico.

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Il 18enne, pur non avendo mai estratto l'arma, è stato subito fermato dai carabinieri. E questo ha permesso che la situazione non degenerasse. Dagli accertamenti eseguiti dai militari è emerso che il ragazzo avesse già precedenti di polizia. Anche per questo è stato denunciato per porto abusivo di arma e oggetti atti ad offendere. Al termine dei controlli, è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma della Compagnia di San Donato Milanese in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.