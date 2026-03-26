milano
video suggerito
video suggerito

Incontra l’ex 16enne a Peschiera Borromeo con un’accetta nascosta nel giubbotto: arrestato 18enne

L’episodio si è verificato ieri a Peschiera Borromeo (Milano). A dare l’allarme un passante che ha notato il 18enne con l’accetta che spuntava dalla tasca della giacca. All’appuntamento, la ex fidanzata di 16 anni, si era fatta accompagnare dalla madre.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un ragazzo di 18 anni, di origine ecuadoriana, doveva incontrare la sua ex fidanzata per un ultimo incontro di chiarimento, ma all'appuntamento si sarebbe presentato con un'accetta di 40 centimetri. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 marzo, a Peschiera Borromeo, nel Milanese.

Stando a quanto diffuso, a chiamare il 112 e a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante che ha notato il giovane camminare con l'arma che spuntava dalla tasca della giacca. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese (Milano). Quando i militari lo hanno rintracciato e controllato il giovane era già in compagnia della ragazza, una 16enne di nazionalità italiana, che dopo averlo lasciato aveva acconsentito a rivederlo per parlare, ma si era fatta accompagnare dalla madre. 

La presenza della madre della ragazza lascia intendere che molto probabilmente la 16enne non si sentiva per niente sicura ad incontrare l'ex da sola, anche se l'appuntamento era in un luogo pubblico.

Leggi anche
Litiga con un ragazzo per i soldi della droga e poi lo accoltella: arrestato 18enne a Milano

Il 18enne, pur non avendo mai estratto l'arma, è stato subito fermato dai carabinieri. E questo ha permesso che la situazione non degenerasse. Dagli accertamenti eseguiti dai militari è emerso che il ragazzo avesse già precedenti di polizia. Anche per questo è stato denunciato per porto abusivo di arma e oggetti atti ad offendere. Al termine dei controlli, è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma della Compagnia di San Donato Milanese in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il video dello studente che accoltella la prof: "La ucciderò, a 13 anni non posso finire in prigione"
Il 13enne ha accoltellato la prof era in diretta su Telegram
È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata
La professoressa è stata accoltellata nel corridoio di scuola a Trescore Balneario
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views