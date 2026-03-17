Sferra 7 coltellate al compagno della madre e tenta di ucciderlo: 24enne arrestato nel Varesotto

Un ragazzo di 24 anni, cittadino italiano, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Compagnia di Gallarate (Varese) per aver tentato di uccidere il compagno 53enne della madre. Le manette sono scattate la sera di venerdì scorso, 13 marzo. L'episodio si è verificato a Casale Litta, piccolo comune della provincia di Varese.

Secondo quanto si apprende, l'aggressione si sarebbe consumata all'interno dell'appartamento in cui il 53enne conviveva con la donna, madre del 24enne. Prima ci sarebbe stata una lite furibonda e poi l'accoltellamento, con ben 7 colpi, inflitti dal ragazzo al compagno della madre.

I vicini di casa, che hanno sentito la lite e le urla provenire dall'appartamento hanno subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti due pattuglie dei carabinieri di Mornago e Sesto Calende.

I militari al loro arrivo hanno trovato la vittima in casa ancora sanguinante, intento a tamponare il sangue che usciva abbondante dalle ferite. L’uomo, rimasto sempre cosciente, avrebbe riferito di essere stato aggredito dal figlio della sua convivente, con la quale poco prima era intercorsa una furibonda lite non appena lei era rincasata.

Le indagini immediatamente avviate e la raccolta delle testimonianze hanno consentito di definire la dinamica e avviare le ricerche. L'aggressore si era allontanato insieme alla madre, ma è stato rintracciato a bordo della sua auto in una località non poco distante. All’interno dell'auto è stato trovato il coltello, della lunghezza di 19 cm, usato per l'aggressione.

La vittima è stata trasportata in codice giallo presso l’Ospedale di Legnano, ove è stata ricoverata in gravi condizioni. Mentre il 24enne è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.