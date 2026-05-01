Ragazzo di 17 anni accoltellato a Calco per una mancata precedenza, è grave: fermato un 27enne

A Calco (Lecco) un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a una gamba. Le sue condizioni sono gravi. Il suo aggressore è stato fermato: è un 27enne.

Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile 2026, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a Calco, un comune che si trova nella provincia di Lecco. Il responsabile, subito dopo l'aggressione, è fuggito.

Mentre l'adolescente veniva portato d'urgenza in ospedale, i carabinieri cercavano l'autore del gesto che è stato individuato in nottata quando un uomo di 27 anni si è presentato spontaneamente dai carabinieri della stazione di Brivio ammettendo le sue responsabilità. È stato quindi fermato con l'accusa di tentato omicidio.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, attorno alle 20.30, il ragazzino era appena uscito di casa in sella al suo scooter. All'angolo tra via Cornello e via Brambilla, avrebbe avuto una discussione con un 27enne che era alla guida di un'automobile. I due avrebbero litigato per una mancata precedenza e avrebbero iniziato a picchiarsi.

Nella colluttazione, il 27enne avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito più volte il 17enne alla coscia. L'uomo è poi scappato, lasciando l'adolescente a terra. Sono stati chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) si è attivata subito e ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un elicottero. La prima appartiene alla Croce Rossa di Merate. Il secondo è decollato da Caiolo, che si trova in provincia di Sondrio, ed è atterrato nel campo di calcio dell'oratorio di Calco, poco distante dal luogo dell'aggressione.

Il 17enne è stato trovato a terra, in stato di semicoscienza. I paramedici hanno immediatamente fornito tutte le cure del caso. Poi, lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate, che hanno immediatamente svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Hanno trovato un coltello e un tirapugni, che apparterebbero alla vittima, che sono state entrambe sequestrate. Nella notte poi il 27enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri ammettendo la sua responsabilità.