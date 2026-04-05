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Rissa tra giovani in centro a Casalpusterlengo: volano sedie e tavoli, accoltellato un 20enne al torace

Una rissa è scoppiata nella notte di Pasqua nel centro di Casalpusterlengo (Lodi) tra almeno 5 giovani. Un 20enne è stato accoltellato a una gamba e al torace e ha rimediato la perforazione di un polmone.
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A cura di Enrico Spaccini
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Un 20enne è rimasto gravemente ferito in seguito a una rissa esplosa nel centro di Casalpusterlengo (in provincia di Lodi) nella notte di Pasqua. Stando a quanto emerso finora, il parapiglia sarebbe nato all'esterno di un locale e avrebbe visto coinvolti almeno cinque giovani. Ad avere la peggio è stato proprio il 20enne, raggiunto da due coltellate: una alla coscia e l'altra al torace. Trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, avrebbe rimediato la perforazione di un polmone, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri della Stazione locale.

La rissa sarebbe esplosa poco prima le 2 della notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel centro di Casalpusterlengo, tra largo Casali e via Garibaldi, all'esterno di un locale. Non è stata ancora identificata la causa scatenante, ma ad un certo punto tra almeno cinque giovani (nessuno avrebbe più di 25 anni, di nazionalità egiziana, tunisina e italiana) sarebbero iniziati a volare tavolini e sedie. Altri avrebbero provato a usare bottiglie di vetro rotte per ferire i rivali, come testimoniato dai cocci rinvenuti lungo le vie, mentre qualcuno avrebbe tirato fuori un lungo coltello.

Un 20enne è stato trovato dai soccorritori sanguinante seduto su una panchina. Trasportato con la massima urgenza al San Matteo di Pavia, era stato ferito con la lama a una coscia e a un polmone. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro ragazzo, sempre intorno ai 20 anni d'età, è stato invece condotto in codice verde all'ospedale Civico di Codogno e un altro in codice giallo al Maggiore di Cremona.

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Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Stazione di Casalpusterlengo. I militari hanno recuperato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ora dovranno analizzare i filmati per poter ricostruire quanto accaduto. Si cerca ancora il giovane responsabile dell'accoltellamento.

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