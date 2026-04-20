Si accoltellano dopo una lite in casa a Mortara: gravissimi un 33enne e un 24enne

Un 33enne e un 24enne sono stati soccorsi a Mortara (Pavia) con ferite d’arma da taglio. I due si sarebbero accoltellati a vicenda al culmine di una lite.

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Un 33enne e un 24enne sono ricoverati in ospedale, rispettivamente al Niguarda di Milano e al San Matteo di Pavia, perché rimasti gravemente feriti a coltellate al culmine di una lite. È successo questo pomeriggio, lunedì 20 aprile, in un'abitazione nei pressi del centro di Mortara (nel Pavese). I due avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora non noti e poi avrebbero estratto ciascuno una lama per ferire l'altro. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Vigevano.

Stando a quanto emerso finora, i due uomini, entrambi di nazionalità egiziana, avrebbero iniziato a discutere intorno alle 15 del 20 aprile all'interno di un'abitazione di Mortara in via Lanino, non lontano da corso Cavour. Il tono di voce si sarebbe alzato, fino a urlarsi contro. Ad un certo punto, entrambi hanno impugnato un coltello e hanno colpito il rivale. Il 33enne ha riportato ferite profonde alla testa ed è stato raggiunto dalla polizia locale in una via poco distante. Sanguinante, è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo hanno poi trasportato in elisoccorso in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano.

Meno preoccupanti, seppur sempre gravi, sarebbero le condizioni del 24enne. Il giovane è stato trovato ancora dentro l'appartamento di via Lanino e aveva riportato ferite al torace e alle mani. Lui invece è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia. Intanto, i carabinieri hanno aperto un'inchiesta per effettuare i vari accertamenti su quanto accaduto. I coltelli usati dai due sarebbero stati già recuperati e posti sotto sequestro. Appena possibile, i due verranno sentiti.