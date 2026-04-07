Ragazzo di 20 anni accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni: si cerca l’aggressore

Un 20enne è stato accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni (Milano). I carabinieri stanno indagando per rintracciare il presunto responsabile.

(Archivio)

Un 20enne è stato trasportato ieri sera, lunedì 6 aprile, con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano per un paio di ferite d'arma da taglio. Il giovane sarebbe stato aggredito a Sesto San Giovanni, da un soggetto che avrebbe poi fatto perdere le sue tracce. Stando a quanto emerso finora, il 20enne non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 23:30 della sera di Pasquetta da via Vincenzo Gioberti a Sesto San Giovanni, nell'hinterland nord-est di Milano. La centrale operativa ha inviato sul posto, una strada alle spalle dell'Istituto MultiMedica, un'ambulanza con la massima urgenza. I sanitari hanno trovato un 20enne ferito, che hanno provveduto a trasportare in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Il giovane avrebbe raccontato di aver subito un'aggressione da parte di uno sconosciuto e di essere stato raggiunto da due coltellate. La sua testimonianza è stata raccolta dai militari, che ora sono sulle tracce del presunto responsabile.

Poco prima, a Crema (in provincia di Cremona), un altro 20enne è stato aggredito in mezzo alla strada. Il ragazzo, in circostanze ancora in fase di accertamento, è stato colpito con una spranga e ferito con un'arma da taglio. Nonostante il ricovero d'urgenza in ospedale, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso. Anche in questo caso, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.