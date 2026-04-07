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Ragazzo di 20 anni accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni: si cerca l’aggressore

Un 20enne è stato accoltellato la sera di Pasquetta a Sesto San Giovanni (Milano). I carabinieri stanno indagando per rintracciare il presunto responsabile.
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A cura di Enrico Spaccini
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Un 20enne è stato trasportato ieri sera, lunedì 6 aprile, con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano per un paio di ferite d'arma da taglio. Il giovane sarebbe stato aggredito a Sesto San Giovanni, da un soggetto che avrebbe poi fatto perdere le sue tracce. Stando a quanto emerso finora, il 20enne non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 23:30 della sera di Pasquetta da via Vincenzo Gioberti a Sesto San Giovanni, nell'hinterland nord-est di Milano. La centrale operativa ha inviato sul posto, una strada alle spalle dell'Istituto MultiMedica, un'ambulanza con la massima urgenza. I sanitari hanno trovato un 20enne ferito, che hanno provveduto a trasportare in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Il giovane avrebbe raccontato di aver subito un'aggressione da parte di uno sconosciuto e di essere stato raggiunto da due coltellate. La sua testimonianza è stata raccolta dai militari, che ora sono sulle tracce del presunto responsabile.

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