Uomo gambizzato da un colpo di pistola in strada a Magenta: è grave, indagano i carabinieri

Un uomo è stato gambizzato nella serata di lunedì 13 aprile in strada a Magenta (Milano). A soccorrerlo è stato un passante, che lo ha trovato sanguinante a una tibia.

Foto di repertorio

Un uomo è stato soccorso ieri sera, lunedì 13 aprile, in strada a Magenta (nella Città Metropolitana di Milano) con una ferita sanguinante a una tibia. A chiamare i soccorsi è stato un passante, che lo avrebbe incrociato lungo la provinciale che conduce a Ossona. Il ferito, probabilmente gambizzato da un colpo di arma da fuoco, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Al momento, l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un agguato legato a dinamiche di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 20:30 del 13 aprile dalla strada provinciale 128, non lontano da Cascina Barera nelle campagne di Magenta. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice giallo. Una volta verificate le condizioni dell'uomo, che presentava una vistosa ferita sanguinante alla tibia più grave del previsto, i sanitari hanno provveduto a trasportarlo in ospedale con la massima urgenza, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo, che sarebbe di origine nordafricana, sarebbe stato gambizzato con un colpo d'arma da fuoco. A soccorrerlo è stato un passante nei pressi di un'area nota per essere un luogo di spaccio ed è stato ancora lui ad allertare i soccorsi. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto responsabile.