Spara a un medico fuori dall’ospedale e scappa: uomo ricercato nel Milanese

Un uomo si è presentato all’esterno della casa di comunità di Cernusco sul Naviglio (Milano) e lì ha sparato a un medico utilizzando una pistola ad aria compressa. L’uomo, che si è dato alla fuga subito dopo i fatti, è ricercato.

Immagine di repertorio

Nel corso della mattinata di ieri, sabato 14 marzo, un uomo si è presentato all'esterno della casa di comunità di Cernusco sul Naviglio, nell'hinterland est di Milano, situata nei pressi dell'ospedale cittadino, e lì ha sparato a un medico utilizzando una pistola ad aria compressa. L'uomo, che si è dato alla fuga subito dopo i fatti, è ricercato dalle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di risalire alla sua identità.

La dinamica della sparatoria

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'uomo – non identificato – si sarebbe presentato davanti alla casa di comunità, dove è attivo il servizio di guardia medica, impugnando la pistola ad aria compressa. Lì, per ragioni che restano ancora da chiarire, l'aggressore si sarebbe imbattuto in uno dei medici che si trovava all'esterno della struttura durante una pausa di lavoro. È a quel punto che lo avrebbe affrontato e avrebbe esploso almeno un colpo nella sua direzione.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi. Dalle prime testimonianze rese alle forze dell'ordine, il medico sarebbe stato colpito di striscio da un pallino metallico e avrebbe, per questo, avvertito un dolore a un braccio, oltre a un forte spavento, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Nessuna traccia, invece, dell'uomo che ha sparato che, subito dopo l'aggressione, si sarebbe allontanato rapidamente dalla zona facendo perdere le proprie tracce e, al momento, risulta ricercato.